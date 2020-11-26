«Черная пятница»: потребительские кредиты от Банка «Кубань Кредит»Кредит Банк "Кубань Кредит" потребительские кредиты
В Банке «Кубань Кредит» состоится акция «Черная пятница», в течение которой частные клиенты смогут оформить потребительские кредиты со скидкой на услугу личного страхования до 40%.*
В рамках программы «Кредиты частным клиентам» процентная ставка при условии личного страхования заемщика составит 9,5% годовых. Срок кредитования — от 13 до 60 месяцев, сумма кредита — от 300 тысяч до 3 млн рублей.
По программе «Потребительский кредит» ставка устанавливается в зависимости от ключевой ставки Банка России. Кредиты предоставляются на срок от 13 месяцев до 7 лет в сумме от 300 тысяч до 20 млн рублей. Максимальный размер займа может зависеть от чистого дохода заемщика или совокупного заемщиков — супругов.
Акция пройдет с 26 по 30 ноября 2020 года,
Подробности можно узнать в офисах КБ «Кубань Кредит» и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
*В рамках акции тариф на услугу личного страхования составляет 1,8% в год.
Материалы по теме