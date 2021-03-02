Управление финансами в букмекерском бизнесе: что такое ЦУПИС?



Что такое ЦУПИС? (41972 bytes)
Что такое ЦУПИС?
В 2016 году государство приняло меры по упорядочиванию работы онлайн-букмекеров на территории Российской Федерации. Федеральный закон РФ №244 предусматривает, что букмекерские конторы на территории России обязаны быть членами саморегулируемой организации (СРО)*. Ее участники могут проводить финансовые операции в интернете только посредством Центра учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС). С помощью Центра государство получило возможность контролировать деятельность онлайн-букмекеров, получать налоги и с БК, и с выигрышей игроков. В свою очередь, клиенты букмекерских контор получили гарантии безопасности денежных транзакций и защиты персональных данных. Все легальные букмекеры, имеющие договор с ЦУПИС, обязаны выплачивать все выигрыши клиентам.
Следует отметить, что сам центр не может выступать в качестве заинтересованной стороны - организатора азартных игр. Коэффициенты, способы платежей в букмекерских конторах и прочие правила игры определяют сами БК. ЦУПИС же является лишь посредником между букмекером, клиентом, а также налоговой службой и финансовыми системами.
Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 N 244-ФЗ

* Статья 14. Порядок открытия и деятельности букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализаторов
5. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах обязаны состоять в саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах, созданных в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах могут быть членами только одной саморегулируемой организации организаторов азартных игр соответствующего вида.


Какие ЦУПИС есть в РФ


Сейчас в России функционируют две букмекерские саморегулируемые организации, у каждой есть свой центр учета переводов интерактивных ставок: Первый ЦУПИС и ЦУПИС на базе «Киви-банка». Первый ЦУПИС обслуживает участников Первой СРО букмекеров России. Он создан на базе небанковской кредитной организации «Мобильная карта». Второй ЦУПИС - проект СРО «Ассоциация букмекерских контор» и АО «Киви Банк».
Основное отличие между центрами заключается в процедуре идентификации клиентов. Для прохождения этой процедуры в Первом ЦУПИС необходимо прийти с паспортом в пункт приема ставок букмекерской конторы, салон «Связной», офис платёжной системы Contact или посетить сайт Госуслуги. Идентификация во Втором ЦУПИС привязана к QIWI-кошельку. Обладатели кошелька с профессиональным статусом считаются автоматически зарегистрированными и в центре. Для клиентов, у которых нет счета в QIWI, кошелек создается в процессе регистрации и требует идентификации в соответствии с правилами компании QIWI. Кстати говоря, идентификация через госуслуги доступна и в КИВИ, так что проблем с идентификацией у большинства пользователей не возникнет.

Первый ЦУПИС


ПЕРВЫЙ ЦУПИС — это совместный проект ООО НКО «Мобильная карта» (Лицензия Банка России № 3522-К) и Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров» по созданию центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор.
Первый ЦУПИС (18830 bytes)
Первый ЦУПИС

Но по факту, Первый ЦУПИС не существует как отдельное юридическое лицо, и компания работает по сути как ООО НКО «Мобильная карта». Поэтому все возникающие вопросы следует направлять в НКО «Мобильная карта».
ООО НКО «Мобильная карта» (22040 bytes)
ООО НКО «Мобильная карта»

Реквизиты компании «Мобильная карта»:

Полное названиеООО НКО "МОБИЛЬНАЯ КАРТА"
Лицензия ЦБ РФ:3522-К
ИНН7835905228
КПП783501001
ОГРН1137800007124
БИК044030303
Корреспондентский счет30103810040300000303
Код ОКПО27509230
Юридический адрес191024, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, 2-Я СОВЕТСКАЯ УЛ, 27/2, А, 58Н 59Н
Телефон+7 (812) 309-57-30
Телефон горячей линии8 800 100 40 88
Официальный сайт ЦУПИСhttps://1cupis.ru/
https://www.mcplat.ru/



«Киви Банк» или Второй ЦУПИС


Второй ЦУПИС, который основан на базе АО «Киви Банк», не обзавелся отдельным брэндом как первый цупис, и у них пока даже нет официального сайта. Поэтому по всем возникающим вопросам можно обращаться непосредственно в КИВИ Банк.
КИВИ Банк (6033 bytes)
КИВИ Банк


Реквизиты КИВИ Банка:

Лицензия ЦБ РФ:2241
Корреспондентский счет30101810645250000416
Наименование организацииКИВИ Банк (ЗАО)
ИНН3123011520
КПП772601001
ОГРН1027739328440
Юридический адрес117648, МОСКВА, МКР СЕВЕРНОЕ ЧЕРТАНОВО, 1А-1
Номер телефона+7 (495) 231-36-45
Телефон горячей линии8 800 707-77-59
БИК044525416
Код ОКПО22316525
Код SWIFTBELERUMMXXX
Официальный сайт ЦУПИСhttps://qiwi.com/



Регистрация в ЦУПИС на примере БК Leon


Рассмотрим процедуру регистрации с помощью сайта букмекерской конторы Leon, которая работает через второй ЦУПИС.

Порядок действий таков:

  • заполнение формы регистрации на официальном сайте букмекера (нужно указать телефон, адрес электронной почты, имя и фамилию, дату рождения, адрес);

  • получение СМС-подтверждения для идентификации.
    Для игроков, уже имеющих профессиональный счет в QIWI, больше ничего не требуется, они считаются зарегистрированными в ЦУПИС и могут приступать к игре. Для остальных потребуется выполнить третий пункт:

  • идентификация QIWI-кошелька в офисах QIWI, пунктах системы CONTACT, салонах “Связной” и “Мегафон”. Верификацию (подтверждение личности) в ЦУПИС так же можно подтвердить через сайт Госуслуги.



Комментарии и отзывы отсутствуют Комментировать!




Материалы по теме