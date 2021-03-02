Управление финансами в букмекерском бизнесе: что такое ЦУПИС?Денежные переводы и платежи платежные системы платежи QIWI
В 2016 году государство приняло меры по упорядочиванию работы онлайн-букмекеров на территории Российской Федерации. Федеральный закон РФ №244 предусматривает, что букмекерские конторы на территории России обязаны быть членами саморегулируемой организации (СРО)*. Ее участники могут проводить финансовые операции в интернете только посредством Центра учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС). С помощью Центра государство получило возможность контролировать деятельность онлайн-букмекеров, получать налоги и с БК, и с выигрышей игроков. В свою очередь, клиенты букмекерских контор получили гарантии безопасности денежных транзакций и защиты персональных данных. Все легальные букмекеры, имеющие договор с ЦУПИС, обязаны выплачивать все выигрыши клиентам.
Что такое ЦУПИС?
Что такое ЦУПИС?
Следует отметить, что сам центр не может выступать в качестве заинтересованной стороны - организатора азартных игр. Коэффициенты, способы платежей в букмекерских конторах и прочие правила игры определяют сами БК. ЦУПИС же является лишь посредником между букмекером, клиентом, а также налоговой службой и финансовыми системами.
Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 N 244-ФЗ
* Статья 14. Порядок открытия и деятельности букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализаторов
5. Организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах обязаны состоять в саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах, созданных в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях". Организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах могут быть членами только одной саморегулируемой организации организаторов азартных игр соответствующего вида.
Какие ЦУПИС есть в РФ
Сейчас в России функционируют две букмекерские саморегулируемые организации, у каждой есть свой центр учета переводов интерактивных ставок: Первый ЦУПИС и ЦУПИС на базе «Киви-банка». Первый ЦУПИС обслуживает участников Первой СРО букмекеров России. Он создан на базе небанковской кредитной организации «Мобильная карта». Второй ЦУПИС - проект СРО «Ассоциация букмекерских контор» и АО «Киви Банк».
Основное отличие между центрами заключается в процедуре идентификации клиентов. Для прохождения этой процедуры в Первом ЦУПИС необходимо прийти с паспортом в пункт приема ставок букмекерской конторы, салон «Связной», офис платёжной системы Contact или посетить сайт Госуслуги. Идентификация во Втором ЦУПИС привязана к QIWI-кошельку. Обладатели кошелька с профессиональным статусом считаются автоматически зарегистрированными и в центре. Для клиентов, у которых нет счета в QIWI, кошелек создается в процессе регистрации и требует идентификации в соответствии с правилами компании QIWI. Кстати говоря, идентификация через госуслуги доступна и в КИВИ, так что проблем с идентификацией у большинства пользователей не возникнет.
Первый ЦУПИС
ПЕРВЫЙ ЦУПИС — это совместный проект ООО НКО «Мобильная карта» (Лицензия Банка России № 3522-К) и Союза «Первая саморегулируемая организация букмекеров» по созданию центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор.
Первый ЦУПИС
Но по факту, Первый ЦУПИС не существует как отдельное юридическое лицо, и компания работает по сути как ООО НКО «Мобильная карта». Поэтому все возникающие вопросы следует направлять в НКО «Мобильная карта».
ООО НКО «Мобильная карта»
Реквизиты компании «Мобильная карта»:
|Полное название
|ООО НКО "МОБИЛЬНАЯ КАРТА"
|Лицензия ЦБ РФ:
|3522-К
|ИНН
|7835905228
|КПП
|783501001
|ОГРН
|1137800007124
|БИК
|044030303
|Корреспондентский счет
|30103810040300000303
|Код ОКПО
|27509230
|Юридический адрес
|191024, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, 2-Я СОВЕТСКАЯ УЛ, 27/2, А, 58Н 59Н
|Телефон
|+7 (812) 309-57-30
|Телефон горячей линии
|8 800 100 40 88
|Официальный сайт ЦУПИС
|https://1cupis.ru/
https://www.mcplat.ru/
«Киви Банк» или Второй ЦУПИС
Второй ЦУПИС, который основан на базе АО «Киви Банк», не обзавелся отдельным брэндом как первый цупис, и у них пока даже нет официального сайта. Поэтому по всем возникающим вопросам можно обращаться непосредственно в КИВИ Банк.
КИВИ Банк
Реквизиты КИВИ Банка:
|Лицензия ЦБ РФ:
|2241
|Корреспондентский счет
|30101810645250000416
|Наименование организации
|КИВИ Банк (ЗАО)
|ИНН
|3123011520
|КПП
|772601001
|ОГРН
|1027739328440
|Юридический адрес
|117648, МОСКВА, МКР СЕВЕРНОЕ ЧЕРТАНОВО, 1А-1
|Номер телефона
|+7 (495) 231-36-45
|Телефон горячей линии
|8 800 707-77-59
|БИК
|044525416
|Код ОКПО
|22316525
|Код SWIFT
|BELERUMMXXX
|Официальный сайт ЦУПИС
|https://qiwi.com/
Регистрация в ЦУПИС на примере БК Leon
Рассмотрим процедуру регистрации с помощью сайта букмекерской конторы Leon, которая работает через второй ЦУПИС.
Порядок действий таков:
- заполнение формы регистрации на официальном сайте букмекера (нужно указать телефон, адрес электронной почты, имя и фамилию, дату рождения, адрес);
- получение СМС-подтверждения для идентификации.
Для игроков, уже имеющих профессиональный счет в QIWI, больше ничего не требуется, они считаются зарегистрированными в ЦУПИС и могут приступать к игре. Для остальных потребуется выполнить третий пункт:
- идентификация QIWI-кошелька в офисах QIWI, пунктах системы CONTACT, салонах “Связной” и “Мегафон”. Верификацию (подтверждение личности) в ЦУПИС так же можно подтвердить через сайт Госуслуги.
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