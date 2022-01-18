Держатели карт JCB от Россельхозбанка могут летать «Победой» на 20% дешевле

Держатели карт JCB от Россельхозбанка могут летать «Победой» на 20% дешевлеРоссельхозбанк JCB платежная система JCB Кэшбэк
С 15 января 2022 года при оплате билетов на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании «Победа» с помощью карт платежной системы JCB от Россельхозбанка клиенты получают скидку 20% от тарифа. Скидка действует на все внутрироссийские направления, а также на перелеты в/из ОАЭ (Дубай). Перед оплатой клиент вводит промокод JCB2022 в специальную строку, сразу получает скидку в 20%. При этом билеты можно выбрать на любую доступную дату.
Скидка может быть применена на 3 покупки билетов (максимальное количество билетов в одном заказе 9) авиакомпании «Победа» по одной карте JCB. Скидка не распространяется на дополнительные услуги авиакомпании, которые приобретаются отдельно или дополнительно к тарифу. В акции не участвуют кобейджинговые карты «Мир»-JCB.
Акция продлится до 28 февраля 2022 года. В период акции можно купить билеты на любые доступные даты. Подробнее ознакомиться с правилами участия в акции можно на официальном сайте авиакомпания «Победа», а также в официальном аккаунте платежной системы JCB в ВКонтакте.
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