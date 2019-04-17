Держатели карт "Мир" Промсвязьбанка могут выиграть билеты на матчи сборной России по футболу

Держатели карт "Мир" Промсвязьбанка могут выиграть билеты на матчи сборной России по футболуПромсвязьбанк акция платёжная система "Мир"
Промсвязьбанк принимает участие в акции для держателей карт «Мир», которую запускает платёжная система «Мир», официальный партнёр сборной России по футболу. Цель акции – дать болельщикам со всей России возможность поддержать национальную сборную во время отборочных матчей Чемпионата Европы-2020.
Акция будет проходить до 20 октября 2019 года включительно. Чтобы принять участие, клиентам Промсвязьбанка необходимо совершать покупки по карте «Мир» на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице. Участники акции получат шанс выиграть поездки на матчи сборной России по футболу и другие ценные призы.
Главный приз акции для держателей платёжных карт «Мир» – поездка на один из отборочных матчей сборной России по футболу с посещением предматчевой тренировки. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде. Болельщики также могут получить возможность посетить тренировку национальной сборной в Новогорске.
В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России.
Платёжная система «Мир» также подготовила специальные призы для любителей футбола:
- сертификаты «Спортмастер»,
- промокоды «Яндекс.Такси»
- сувениры с автографами игроков сборной.
- подарок за 1-й зарегистрированный чек (гарантированно получат все участники акции).
К моменту старта продаж билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт «Мир».
Подробные условия акции ПС "Мир" доступны по ссылке.
Источник: Промсвязьбанк, 15.04.2019 г.
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