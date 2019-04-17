Держатели карт "Мир" Промсвязьбанка могут выиграть билеты на матчи сборной России по футболу



Промсвязьбанк принимает участие в акции для держателей карт «Мир», которую запускает платёжная система «Мир», официальный партнёр сборной России по футболу. Цель акции – дать болельщикам со всей России возможность поддержать национальную сборную во время отборочных матчей Чемпионата Европы-2020.

Акция будет проходить до 20 октября 2019 года включительно. Чтобы принять участие, клиентам Промсвязьбанка необходимо совершать покупки по карте «Мир» на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице. Участники акции получат шанс выиграть поездки на матчи сборной России по футболу и другие ценные призы.

Главный приз акции для держателей платёжных карт «Мир» – поездка на один из отборочных матчей сборной России по футболу с посещением предматчевой тренировки. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде. Болельщики также могут получить возможность посетить тренировку национальной сборной в Новогорске.

В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России.

Платёжная система «Мир» также подготовила специальные призы для любителей футбола:
  • сертификаты «Спортмастер»,
  • промокоды «Яндекс.Такси»
  • сувениры с автографами игроков сборной.
  • подарок за 1-й зарегистрированный чек (гарантированно получат все участники акции).

К моменту старта продаж билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт «Мир».

Подробные условия акции ПС "Мир" доступны по ссылке.

Источник: Промсвязьбанк, 15.04.2019 г.




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