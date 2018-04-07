ЭнергоМашБанк приступил к эмиссии карт МИР

ЭнергоМашБанк приступил к эмиссии карт МИРЭнергомашбанк дебетовая карта карта "МИР"
С 6 апреля 2018 года ЭнергоМашБанк начал эмиссию личных и зарплатных дебетовых карт национальной платёжной системы МИР.
Карты МИР, эмитируемые ЭнергоМашБанком, выполнены в уникальном дизайне, в сочетании космических и цифровых мотивов. Космос всегда ассоциируется с новыми технологиями, прорывом, энергией, запредельными скоростями.
Все карты МИР ЭнергоМашБанка оснащены чипом и технологией бесконтактной оплаты, которая позволяет владельцу пластиковой карты оплачивать покупки в одно касание. Тарифы на обслуживание карт МИР ниже, чем у аналогов международных платежных систем, что должны по достоинству оценить клиенты.
Карту можно оформить во всех офисах ЭнергоМашБанка. Снятие наличных по картам МИР производится в широкой сети банкоматов эмитента и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», по зарплатным картам - без комиссии, по личным – в соответствие с действующими тарифами ПАО «ЭнергоМашБанк».
О карте национальной платежной системы МИР: Карты МИР созданы в России с использованием самых современных отечественных технологий защиты и полностью соответствующих мировым стандартам безопасности платежных карт. При помощи карты можно снимать наличные и расплачиваться в широкой сети торгово-сервисных предприятий на территории России, в том числе в Крыму.
Источник: ЭнергоМашБанк, 06.04.2018
Материалы по теме