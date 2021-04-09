Энерготрансбанк начал прием заявок от бизнеса по программе «ФОТ 3.0»Кредит господдержка Энерготрансбанк кредиты бизнесу ФОТ 3.0
Энерготрансбанк представил программу кредитования для малого и среднего бизнеса — «МСБ – Льготный кредит на восстановление деятельности» в соответствии с мерами государственной поддержки, зафиксированными Постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 №279.
Оформить льготный кредит под 3% годовых смогут только организации и ИП из сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры, туризма, спорта и развлечений, то есть наиболее пострадавших от пандемии отраслей, которые в прошлом году получили льготный кредит на возобновление деятельности по ставке 2% «ФОТ 2.0» (Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 №696).
Обязательным условием для заемщиков, как и ранее, является требование сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. Размер кредита зависит от числа сотрудников, занятых в организации, а срок кредитования не может превышать одного года. В течение первых шести месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга.
Оформить кредит по программе «МСБ – Льготный кредит на восстановление деятельности» можно в период с 9 апреля до 1 июля 2021 года.
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