ЭНЕРГОТРАНСБАНК - Платежи МТ103 в Казахстан через систему SWIFT



При отправке любых платежей в иностранной валюте формата МТ103 через систему SWIFT в Республику Казахстан необходимо указывать следующий текст в поле 70 или 72:
REMITTANCE INFORMATION: WE CONFIRM AML/CTF SANCTIONS COMPLIANCE
(информация о переводе денежных средств: мы подтверждаем соблюдение требований ПОД/ФТ).

При отсутствии вышеуказанного текста в валютном переводе банки-корреспонденты Казахстана отказывают в проведении платежей.

В связи с последними событиями в Казахстане требования законодательства в сфере ПОД/ФТ были ужесточены.




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