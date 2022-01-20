ЭНЕРГОТРАНСБАНК - Платежи МТ103 в Казахстан через систему SWIFT

ЭНЕРГОТРАНСБАНК - Платежи МТ103 в Казахстан через систему SWIFTДенежные переводы и платежи SWIFT (СВИФТ) Национальный банк Казахстана
При отправке любых платежей в иностранной валюте формата МТ103 через систему SWIFT в Республику Казахстан необходимо указывать следующий текст в поле 70 или 72:
REMITTANCE INFORMATION: WE CONFIRM AML/CTF SANCTIONS COMPLIANCE
(информация о переводе денежных средств: мы подтверждаем соблюдение требований ПОД/ФТ).
При отсутствии вышеуказанного текста в валютном переводе банки-корреспонденты Казахстана отказывают в проведении платежей.
В связи с последними событиями в Казахстане требования законодательства в сфере ПОД/ФТ были ужесточены.
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