Энерготрансбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса с господдержкой

Энерготрансбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса с господдержкойКредит Энерготрансбанк кредиты бизнесу
Энерготрансбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса по программам с государственной поддержкой, которые разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018.
Теперь предприниматели могут оформить кредит на сумму от 300 тыс. рублей по льготной ставке от 5,25% до 7,25% годовых. Цели кредитования —пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов. Подробнее смотрите по ссылке в описании.
Кредиты доступны для малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в одной из приоритетных отраслей, полный список которых вы найдете в Приложении 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764.
Если ваш бизнес работает в другой отрасли, менеджер также подберет для Вас выгодную программу кредитования в Энерготрансбанке по ставке от 6,25% годовых.
Чтобы узнать подробные условия и требования к заемщику, свяжитесь с менеджером по телефону 8 800 100-22-48 или закажите обратный звонок через форму обратной связи на сайте банка.
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