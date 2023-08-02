Энерготрансбанком возобновлены расчеты для бизнеса в турецких лирах

Энерготрансбанком возобновлены расчеты для бизнеса в турецких лирахДенежные переводы и платежи денежные переводы Энерготрансбанк
Вниманию корпоративных клиентов!
Энерготрансбанк возобновляет проведение расчетных операций в турецких лирах.
Для консультаций просим обратиться к специалистам Управления валютных операций в будние дни с 9:00 до 18:00:
+7 (4012) 59-00-87,
+7 (4012) 30-56-65,
+7 (4012) 30-56-35,
+7 (4012) 30-56-37.
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