Энерготрансбанком возобновлены расчеты для бизнеса в турецких лирах



Вниманию корпоративных клиентов!

Энерготрансбанк возобновляет проведение расчетных операций в турецких лирах.


Для консультаций просим обратиться к специалистам Управления валютных операций в будние дни с 9:00 до 18:00:

+7 (4012) 59-00-87,

+7 (4012) 30-56-65,

+7 (4012) 30-56-35,

+7 (4012) 30-56-37.




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