Это будет «суперхит»: ставка по кредиту от 5,9% годовых и беспроцентный период на полгода

Это будет «суперхит»: ставка по кредиту от 5,9% годовых и беспроцентный период на полгодаКредит Почта Банк
Почта Банк предложил кредит «Суперхит» с минимальной ставкой 5,9% годовых и возможностью в любой момент подключить беспроцентный период на полгода. В это время ставка по кредиту обнуляется, а платеж снижается до минимального значения - 0,5% от суммы кредитного лимита.
Беспроцентный период «Ноль сомнений» дает возможность не откладывать покупку - оформить кредит сейчас, а основные выплаты перенести на полгода, снизив таким образом нагрузку на свой бюджет и значительно сэкономив на выплате процентов. По истечении беспроцентного периода вы просто продолжите вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту, их размер не увеличится. В эти полгода вы можете вносить платежи по кредиту в большем размере и даже полностью его погасить, не выплачивая процентов банку.
«Ставка 5,9% годовых – сегодня одна из самых низких на рынке по нецелевым потребительским кредитам. Кроме того, «хит» нашего предложения заключается в том, что помимо самой низкой ставки вы получаете 0% на полгода. В конечном итоге – у вас самый низкий платеж по кредиту на рынке, поскольку не нужно платить проценты по кредиту в течение 6 месяцев. Эта опция пользуется большой популярностью у наших клиентов – сейчас более 65% заемщиков подключают ее», - отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.
Минимальную ставку по кредиту «Суперхит» можно получить при условии оформления финансовой защиты, которая страхует заемщика на случай различных непредвиденных обстоятельств. В частности, она покрывает такие риски, как потеря работы, госпитализация, травмы, другие несчастные случаи и позволяет быть уверенным в своей платежеспособности в любой ситуации. Кредит можно взять и без оформления финансовой защиты, однако в этом случае ставка будет на 7% выше и подключение беспроцентного периода «Ноль сомнений» будет недоступно.
Кредит «Суперхит» можно оформить на сумму от 50 тыс. рублей до 4 млн рублей на срок до 5 лет. Программа распространяется на вновь оформленные кредиты, а также при рефинансировании кредитов, полученных в других банках. Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении, на сайте банка или в отделениях без справок о доходах и поручителей. Для оформления кредита нужен лишь паспорт и номер СНИЛС, решение принимается в течение нескольких минут.
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