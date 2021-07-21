Из чего формируется прибыль букмекерской конторы?Денежные переводы и платежи платежные системы
Любая букмекерская контора создана для того, чтобы зарабатывать и получать прибыль. Это, прежде всего, бизнес, у которого есть свои цели и средства для ее достижения. Букмекеры готовы тратить большое количество денег на рекламу, чтобы получить еще больше игроков и выйти на новые рынки. Например, БК Марафон сотрудничает со многими европейскими футбольными клубами, что позволяет конторе выходить на зарубежный рынок и увеличить ценность своих активов.
Однако нужно понимать, что главный заработок букмекерской конторы – это маржа. Букмекеры формируют коэффициенты таким образом, чтобы избежать перевеса в любую сторону. Если для игрока ставки в большинстве своем – это развлечение, то для букмекера же ставки – просто бизнес.
Аналитики букмекерских контор рассчитывают коэффициенты на спортивные события исходя из реальных вероятностей. А также учитывают маржу – комиссию, которую букмекер получает с каждой ставки. Если бы вероятность пятьдесят на пятьдесят с выигрышем в сто рублей так и была бы оформлена в букмекерской конторе, то в букмекере не было бы никакого смысла. Букмекер делает так – уменьшает призовой фонд до девяноста рублей и десять рублей забирают себе.
Если букмекер неверно рассчитает коэффициенты, то столкнется с убытком. Поэтому абсолютно все букмекеры предлагают коэффициенты в линии с уже встроенным процентом собственной маржи. На футбол часто можно встретить маржу в сто семь процентов. Это средняя маржа, потому что это один из самых популярных видов спорта. Но лучше поискать более щедрую контору для ставок.
Размер маржи зависит и от класса соревнований. Если взять футбольный турнир в третьем дивизионе, маржа может составлять уже сто двадцать процентов. Ее специально повысили, потому что контора хочет обезопасить себя от разбирающихся в таких лигах игроков.
В лайве букмекер постоянно меняет коэффициенты – они рассчитываются автоматически в зависимости от того, как развивается матч. За счет оперативных изменений букмекер также может вынести для себя большую прибыль.
Процент комиссии у каждого букмекера свой и зависит от политики конторы, а также от значимости события, на которое ставят игроки. Как мы уже отметили, на непопулярные события маржа может быть большой, а на популярные – наоборот, маленькой.
Источник - https://favoritnr1.com/
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Как найти денежный перевод, если получатель говорит, что деньги на его счёт не зачислены?
- Сбербанк переводы - денежные переводы через Сбербанк России: тарифы (процент-комиссия), условия, сроки 926
- Блиц переводы - cистема денежных переводов Сбербанка России - комиссия, отделения Сбербанка 308
- Международный почтовый перевод денег через Почту России с помощью системы «КиберДеньги» 15
- Можно ли проводить валютные операции между резидентами в пределах России?
- Как запрашивать перевод между отделениями Сбербанка?
- Что делать, если деньги не дошли до получателя?
- Почтовый перевод денег "КиберДеньги" (по России): тарифы на электронный перевод денег, оформление 194
- Очерёдность платежа: очередность списания денежных средств со счета в банке 97
- Как найти перевод, осуществлённый через систему «Сбербанк ОнЛ@айн» с ошибкой?