Из чего формируется прибыль букмекерской конторы?



Любая букмекерская контора создана для того, чтобы зарабатывать и получать прибыль. Это, прежде всего, бизнес, у которого есть свои цели и средства для ее достижения. Букмекеры готовы тратить большое количество денег на рекламу, чтобы получить еще больше игроков и выйти на новые рынки. Например, БК Марафон сотрудничает со многими европейскими футбольными клубами, что позволяет конторе выходить на зарубежный рынок и увеличить ценность своих активов.

Однако нужно понимать, что главный заработок букмекерской конторы – это маржа. Букмекеры формируют коэффициенты таким образом, чтобы избежать перевеса в любую сторону. Если для игрока ставки в большинстве своем – это развлечение, то для букмекера же ставки – просто бизнес.

Аналитики букмекерских контор рассчитывают коэффициенты на спортивные события исходя из реальных вероятностей. А также учитывают маржу – комиссию, которую букмекер получает с каждой ставки. Если бы вероятность пятьдесят на пятьдесят с выигрышем в сто рублей так и была бы оформлена в букмекерской конторе, то в букмекере не было бы никакого смысла. Букмекер делает так – уменьшает призовой фонд до девяноста рублей и десять рублей забирают себе.

Если букмекер неверно рассчитает коэффициенты, то столкнется с убытком. Поэтому абсолютно все букмекеры предлагают коэффициенты в линии с уже встроенным процентом собственной маржи. На футбол часто можно встретить маржу в сто семь процентов. Это средняя маржа, потому что это один из самых популярных видов спорта. Но лучше поискать более щедрую контору для ставок.

Размер маржи зависит и от класса соревнований. Если взять футбольный турнир в третьем дивизионе, маржа может составлять уже сто двадцать процентов. Ее специально повысили, потому что контора хочет обезопасить себя от разбирающихся в таких лигах игроков.

В лайве букмекер постоянно меняет коэффициенты – они рассчитываются автоматически в зависимости от того, как развивается матч. За счет оперативных изменений букмекер также может вынести для себя большую прибыль.

Процент комиссии у каждого букмекера свой и зависит от политики конторы, а также от значимости события, на которое ставят игроки. Как мы уже отметили, на непопулярные события маржа может быть большой, а на популярные – наоборот, маленькой.

Источник - https://favoritnr1.com/



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