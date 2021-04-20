Газпромбанк повысил ставки по вкладам

Газпромбанк повысил ставки по вкладамДепозиты Газпромбанк вклады
С 20 апреля Газпромбанк повысил процентные ставки по вкладам «Для сбережения», «Газпромбанк — Бизнес» и «Для первых».
По базовому вкладу «Для сбережения», который можно открыть на индивидуальный срок от 91 до 1097 дней, процентные ставки увеличены на 0,2-0,5 п.п. Максимальная ставка 5,3 % годовых распространяется на суммы от 1 млн рублей при размещении средств на срок 732-1097 дней, если клиент открывает вклад в «Интернет-банке» или через мобильное приложение «Телекард 2.0». Пополнение и снятие средств по данному вкладу не предусмотрены. Остальные ставки варьируются с 4,3% до 5,2 % годовых в зависимости от срока размещения средств и суммы депозита.
По вкладу «Газпромбанк — Бизнес», который предусматривает возможность пополнения и снятия средств, ставки выросли на 0,4-0,5 п.п. Максимальная процентная ставка 4% установлена при размещении средств от 1 млн рублей на срок 271 - 366 дней, если клиент открывает вклад в «Интернет-банке» или через мобильное приложение «Телекард 2.0».
Кроме того, по депозиту «Для первых» ставки выросли на 0,7 п.п. до 4,7%-4,9 % годовых в зависимости от срока размещения. Этот вклад только для новых клиентов Газпромбанка можно открыть на 91, 181 или 270 дней.
Узнать подробные условия о вкладах от Газпромбанка можно на официальном сайте банка.
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