ГЕНБАНК вводит вклад «Летний» - до 6,00 % годовых

ГЕНБАНК вводит вклад «Летний» - до 6,00 % годовыхГЕНБАНК вклады процентная ставка условия по вкладам
АО «ГЕНБАНК» запускает новый вклад «Летний» ссылка на док с повышенными ставками - до 6,00% годовых.Приём вкладов - с 04 июня 2018 года по 31 августа 2018 г. включительно.
Основные условия по вкладу:
- Срок вклада - 45, 91 и 181 день,
- Минимальная сумма – 5 000 рублей РФ.
- Максимальная сумма вклада - без ограничений.
- Выплата процентов происходит в конце срока вклада.
- Дополнительные взносы – не предусмотрены.
- Расходные операции - не предусмотрены.
- Пролонгация не предусмотрена.
Процентные ставки по вкладу «Летний»:
|Сумма вклада в рублях РФ/Срок вклада
|45 дней
|91 день
|181 день
|5 000 – 1 299 999
|4,25
|5,75
|5,65
|от 1 300 000
|4,50
|6,00
|5,90
Успейте оформить вклад «Летний» и приумножить ваши сбережения за короткий срок в любом офисе Банка.
Подробную информацию можно получить в офисах банка или по телефонам:
8-800-333-55-45 (бесплатно в России) или 8 (365) 255-02-55 (в Крыму).
Источник: Генбанк, 29.05.2018 г.
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