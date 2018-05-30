ГЕНБАНК вводит вклад «Летний» - до 6,00 % годовых



АО «ГЕНБАНК» запускает новый вклад «Летний» ссылка на док с повышенными ставками - до 6,00% годовых.Приём вкладов - с 04 июня 2018 года по 31 августа 2018 г. включительно.

Основные условия по вкладу:
  • Срок вклада - 45, 91 и 181 день,
  • Минимальная сумма – 5 000 рублей РФ.
  • Максимальная сумма вклада - без ограничений.
  • Выплата процентов происходит в конце срока вклада.
  • Дополнительные взносы – не предусмотрены.
  • Расходные операции - не предусмотрены.
  • Пролонгация не предусмотрена.

Процентные ставки по вкладу «Летний»:
Сумма вклада в рублях РФ/Срок вклада45 дней91 день181 день
5 000 – 1 299 999     4,255,755,65
от 1 300 000     4,506,005,90

Успейте оформить вклад «Летний» и приумножить ваши сбережения за короткий срок в любом офисе Банка.

Подробную информацию можно получить в офисах банка или по телефонам:
8-800-333-55-45 (бесплатно в России) или 8 (365) 255-02-55 (в Крыму).

Источник: Генбанк, 29.05.2018 г.

   




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