ГЕНБАНК ввёл новую линейку вкладов для Крыма

ГЕНБАНК ввёл новую линейку вкладов для КрымаГЕНБАНК вклады
с 01 марта 2017 года ГЕНБАНКОМ вводится в действие новая линейка срочных банковских вкладов для физических лиц в подразделениях, находящихся на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Обновлённая линейка вкладов представлена шестью вкладами, которые отвечают основным потребностям клиентов:
- конкурентные процентные ставки,
- пополнение и расходование средств,
- гибкие сроки размещения – от 91 до 1110 дней,
- возможность досрочного расторжения на льготных условиях,
- выбор порядка выплаты процентов.
Ключевыми преимуществами новой линейки вкладов являются выбор индивидуального срока вклада в днях, доступная первоначальная сумма вклада, а также возможность пополнения без ограничений по сумме для всех вкладов. Оптимизация линейки вкладов позволит клиентам упростить выбор и сделать условия по вкладам более универсальными.
Так, например, по вкладу «Капитал» предоставляется возможность долгосрочного размещения денежных средств на срок до 1110 дней, возможность пополнения без ограничений по сумме, а также условие льготного досрочного возврата вклада при открытии его на срок 1097-1110 дней.
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ГЕНБАНК предупреждает вкладчиков, что с 01 марта 2017 года пролонгация ранее заключённых договоров на следующие вклады «ГЕНкапитал+», «ГЕНпрогрессивный+», «ГЕНвыбор+», «ГЕНмобильный+», «С благодарностью за труд+», «ГЕНколлективный», «ГЕНпривилегия – мультивалютный», «ГЕНпривилегия – премиум» и «ГЕНпривилегия – выгодный» на новый срок производиться не будет. Для переоформления вклада необходимо обратиться в любое удобное для Вас отделение Банка.
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Источник: АО «ГЕНБАНК», 27-02-2017
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