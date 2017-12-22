ГЕНБАНК запустил новый сезонный вклад «Новогодний доход»ГЕНБАНК вклады процентная ставка условия по вкладам
АО «ГЕНБАНК» запустил новый сезонный вклад «Новогодний доход» с повышенными процентными ставками - до 7,00% годовых. Срок действия предложения по вкладу - с 19 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 г. включительно.
Условия по вкладу:
- Вклад открывается на сроки 31, 91, 181 день.
- Минимальная сумма – 5 000 рублей РФ.
- Выплата процентов происходит в конце срока вклада.
- Дополнительные взносы не предусмотрены.
- Расходные операции не предусмотрены.
ГЕНБАНК предлагает следующие процентные ставки по вкладу:
| Сумма вклада (рублей РФ)/
Сроки по вкладу /
Процентные ставки (% годовых)
|31 день
|91 день
|181 день
|5 000 - 1 299 999
|5,50%
|6,00%
|6,50%
|От 1 300 000
|6,00%
|6,50%
|7,00%
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Подробную информацию можно получить в офисах банка или по телефонам: 8-800-333-55-45 (бесплатно в России) или 8 (365) 255-02-55 (в Крыму). Все вклады Банка застрахованы.
Источник: ГЕНБАНК, 19.12.2017
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