ГЕНБАНК запустил новый сезонный вклад «Новогодний доход»



АО «ГЕНБАНК» запустил новый сезонный вклад «Новогодний доход» с повышенными процентными ставками - до 7,00% годовых. Срок действия предложения по вкладу - с 19 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 г. включительно.
Условия по вкладу:
  • Вклад открывается на сроки 31, 91, 181 день.
  • Минимальная сумма – 5 000 рублей РФ.
  • Выплата процентов происходит в конце срока вклада.
  • Дополнительные взносы не предусмотрены.
  • Расходные операции не предусмотрены.

ГЕНБАНК предлагает следующие процентные ставки по вкладу:
Сумма вклада (рублей РФ)/
Сроки по вкладу /
Процентные ставки (% годовых)		31 день91 день181 день
5 000 - 1 299 9995,50%6,00%6,50%
От 1 300 0006,00%6,50%7,00%

Успейте оформить вклад «Новогодний доход» и приумножить ваши сбережения за короткий срок в любом офисе Банка!

Подробную информацию можно получить в офисах банка или по телефонам: 8-800-333-55-45 (бесплатно в России) или 8 (365) 255-02-55 (в Крыму). Все вклады Банка застрахованы.

Источник: ГЕНБАНК, 19.12.2017




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