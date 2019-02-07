Хотите снизить ставку и платежи - переведите свой кредит в АКИБАНК!



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Хотите значительно сэкономить свои деньги и не переплачивать по кредитам? Переведите свой кредит в АКИБАНК и потратьте их на более важное: обустройство дома, обучение детей в институте или семейное путешествие.

Новый кредит, оформленный в АКИБАНКе, не только снизит ставку и уменьшит ежемесячные платежи, но и заметно порадует улучшенными условиями.

Потребительский кредит в АКИБАНКе — это оптимальное соотношение размера процентной ставки и предоставляемого в банк пакета документов. Потребительский кредит может стать идеальным решением, если вам срочно нужны деньги на крупную покупку. С помощью кредита наличными вы сможете сделать ремонт в квартире, купить мебель, оплатить туристическую путевку или учебу в университете.

  • Держателям «зарплатной» карты банка

    • Процентная ставка - от 11,4% до 17,4%
    • Срок кредита - от 1 до 7 лет
    • Максимальная сумма кредита - зависит от платежеспособности
    • Обеспечение - до 1,5 млн. руб. без обеспечения

  • Работникам бюджетной и энергетической сфер, работникам образовательных и медицинских учреждений

    • Процентная ставка - от 11,4% до 17,4%
    • Срок кредита - от 1 до 7 лет
    • Максимальная сумма кредита - зависит от платежеспособности
    • Обеспечение - до 1,5 млн. руб. без обеспечения

  • Кредиты сотрудникам перспективных предприятий

    • Процентная ставка - от 12,9% до 16,9%
    • Срок кредита - от 1 до 5 лет
    • Максимальная сумма кредита - зависит от платежеспособности
    • Обеспечение - до 600 тыс. руб. без обеспечения

  • Клиентам, не относящимся к указанным категориям

    • Процентная ставка - от 13,4% до 19,4%
    • Срок кредита - от 1 до 5 лет
    • Максимальная сумма кредита - 500 тыс. руб.
    • Обеспечение - до 250 тыс. руб. без обеспечения

  • Рефинансирование потребительских кредитов

    • Процентная ставка - от 11,4% до 16,4%
    • Срок кредита - от 1 до 5 лет
    • Максимальная сумма кредита - зависит от платежеспособности
    • Обеспечение - до 1 млн. руб. без обеспечения


Подать заявку на кредит просто: в отделениях банка, по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный), в терминалах самообслуживания, на сайте и в Интернет-банке.

С АКИБАНКом легко экономить!




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