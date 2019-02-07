Хотите снизить ставку и платежи - переведите свой кредит в АКИБАНК!АКИБАНК кредиты
Хотите значительно сэкономить свои деньги и не переплачивать по кредитам? Переведите свой кредит в АКИБАНК и потратьте их на более важное: обустройство дома, обучение детей в институте или семейное путешествие.
Новый кредит, оформленный в АКИБАНКе, не только снизит ставку и уменьшит ежемесячные платежи, но и заметно порадует улучшенными условиями.
Потребительский кредит в АКИБАНКе — это оптимальное соотношение размера процентной ставки и предоставляемого в банк пакета документов. Потребительский кредит может стать идеальным решением, если вам срочно нужны деньги на крупную покупку. С помощью кредита наличными вы сможете сделать ремонт в квартире, купить мебель, оплатить туристическую путевку или учебу в университете.
- Держателям «зарплатной» карты банка
- Процентная ставка - от 11,4% до 17,4%
- Срок кредита - от 1 до 7 лет
- Максимальная сумма кредита - зависит от платежеспособности
- Обеспечение - до 1,5 млн. руб. без обеспечения
- Процентная ставка - от 11,4% до 17,4%
- Работникам бюджетной и энергетической сфер, работникам образовательных и медицинских учреждений
- Процентная ставка - от 11,4% до 17,4%
- Срок кредита - от 1 до 7 лет
- Максимальная сумма кредита - зависит от платежеспособности
- Обеспечение - до 1,5 млн. руб. без обеспечения
- Процентная ставка - от 11,4% до 17,4%
- Кредиты сотрудникам перспективных предприятий
- Процентная ставка - от 12,9% до 16,9%
- Срок кредита - от 1 до 5 лет
- Максимальная сумма кредита - зависит от платежеспособности
- Обеспечение - до 600 тыс. руб. без обеспечения
- Процентная ставка - от 12,9% до 16,9%
- Клиентам, не относящимся к указанным категориям
- Процентная ставка - от 13,4% до 19,4%
- Срок кредита - от 1 до 5 лет
- Максимальная сумма кредита - 500 тыс. руб.
- Обеспечение - до 250 тыс. руб. без обеспечения
- Процентная ставка - от 13,4% до 19,4%
- Рефинансирование потребительских кредитов
- Процентная ставка - от 11,4% до 16,4%
- Срок кредита - от 1 до 5 лет
- Максимальная сумма кредита - зависит от платежеспособности
- Обеспечение - до 1 млн. руб. без обеспечения
- Процентная ставка - от 11,4% до 16,4%
Подать заявку на кредит просто: в отделениях банка, по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный), в терминалах самообслуживания, на сайте и в Интернет-банке.
С АКИБАНКом легко экономить!
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