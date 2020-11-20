Инвестиционный кредит на длительный срок от Стройлесбанка поможет расширить бизнес

Инвестиционный кредит на длительный срок от Стройлесбанка поможет расширить бизнесКредит КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» кредиты бизнесу инвестиционный кредит
Современный мир задает довольно стремительный темп жизни: на смену старому приходит новое, и этот круговорот никогда не прекращается. Чтобы держаться на плаву и быть в тренде, необходимо довольно быстро реагировать на изменения окружающей обстановки. Этот феномен касается и бизнеса.
Для владельцев компаний крайне важно вовремя внести изменения, либо провести модернизацию, чтобы намеченные планы оправдали ожидания. Для достижения поставленных целей зачастую требуется внушительная сумма, и возникает вопрос: «куда обратиться?» и «где взять деньги?».
В данном случае на помощь приходит инвестиционный кредит на длительный срок. Для его оформления нужно обратиться в банк с заявкой на кредитование с целью развития бизнеса. Кроме того, в кредитную организацию необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих платежеспособность компании.
Как правило, инвестиционный кредит предоставляется для решения следующих задач:
- капитальный ремонт, реконструкция, строительство недвижимости;
- покупка коммерческой недвижимости;
- приобретение транспорта и оборудования.
Инвестиционный кредит могут оформить как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. При этом компания или индивидуальный предприниматель не должны:
- иметь просроченную задолженность перед бюджетом и банками;
- находиться в стадии банкротства или ликвидации.
При оформлении вышеупомянутого продукта нужно отнестись к выбору кредитной организации с особой ответственностью, поскольку кредит берется на длительный срок и с банком устанавливаются долгосрочные отношения.
Надежным партнером может стать СТРОЙЛЕСБАНК, который ведет свою деятельность с 1994 года.
При оформлении кредита «Инвестиционный» можно получить ряд преимуществ:
- приобретение имущества без первоначального взноса при предоставлении дополнительного обеспечения;
- возможность оформления приобретаемого имущества на физическое лицо;
- предоставление отсрочки по оплате основного долга до 12 месяцев, отсрочки платежа по процентам до 3 месяцев;
- гибкий график погашения кредита (с учетом особенностей бизнеса);
- возможность досрочного погашения с первого месяца без штрафных санкций;
- наличие персонального менеджера.
В СТРОЙЛЕСБАНКе можно оформить кредит на сумму до 60 млн рублей сроком до 60 месяцев на покупку автотранспорта или оборудования. На приобретение или строительство объектов недвижимости срок кредитования составляет до 180 месяцев.
Менеджеры СТРОЙЛЕСБАНКа готовы проконсультировать по продукту «Инвестиционный», рассчитать и подробно рассказать обо всех расходах, связанных с оформлением кредита, подобрать оптимальный срок кредитования.
Оформить заявку на кредит Вы можете онлайн, не покидая офис.
Расширяйтесь! Об остальном позаботимся мы!
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