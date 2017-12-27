Ижкомбанк снизил процентную ставку по потребительским кредитам до 11,5% годовых.Ижкомбанк кредиты потребительский кредит процентная ставка
Ижкомбанк приготовил для своих клиентов новогодний подарок — снижение процентной ставки по потребительским кредитам до 11,5% годовых. Теперь клиенты, получающие зарплату на карты банка, могут оформить по минимальной процентной ставке кредиты:
- Потребительский
- Рефинансирование дорогих кредитов, оформленных в других банках.
Для заёмщиков, не являющихся держателями карт Ижкомбанка, процентная ставка по кредиту также снижена на несколько пунктов.
Помимо снижения ставок Ижкомбанк предоставляет всем пользователям карт возможность воспользоваться преимуществами программы «Ижкомбанк.Бонус», позволяющей получать кэшбэк до 7% от суммы покупки, и возможностями карт «Мир» и Visa с технологией бесконтактных платежей, которыми можно оплачивать проезд в общественном транспорте со скидкой 5%.
Также участникам зарплатных проектов Ижкомбанк предоставляет овердрафт до 80% от заработной платы и услугу бесплатного снятия наличных в любом банкомате любого банка страны.
Источник: Ижкомбанк , 25 Декабря 2017
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