Ижкомбанк снизил процентные ставки по потребительскому кредиту "Рефинансирование"Ижкомбанк кредиты условия кредитования
Ижкомбанк снизил процентные ставки по кредиту "Рефинансирование" от 12,5% до 14% годовых в рублях. Программа "Рефинансирование" предназначена для клиентов, получающих заработную плату на карту Ижкомбанка, и позволяет объединить несколько кредитов, выданных другими банками, снизить процентную ставку и платёж по потребительскому кредиту.
Теперь по условиям программы "Рефинансирование":
- Процентная ставка на срок кредитования до 12 месяцев составляет 12,5%, а при сроке кредита до 60 месяцев - до 14% годовых в рублях.
- Минимальная сумма кредита - 20 000 рублей или 10 000 рублей (при оформлении кредитов в дополнительных офисах, кроме г. Ижевска).
- Максимальная сумма кредита - индивидуально на основании информации о доходах.
- Срок кредита - до 12 месяцев и до 60 месяцев.
При оформлении ссуды до 200 000 рублей - поручительства не требуется, а по ссуде свыше 200 000 рублей - необходимо поручительство или оформление личного страхования.
Обязательно наличие положительной кредитной истории на протяжении последних 180 дней или погашение кредита без просрочек за последние 180 дней.
Источник: Ижкомбанк, 09 Марта 2017
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