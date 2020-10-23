Как оплатить кредит через онлайн банк в Промтрансбанке



Друзья, в связи с эпидемиологической ситуацией, онлайн - платежи за кредиты снова как никогда актуальны. Вы можете внести обязательный ежемесячный платеж за кредит всего в несколько кликов. Достаточно иметь под рукой компьютер или мобильное устройство.

Заходите на официальном сайте Промтрансбанка в разделе "Оплатить кредит онлайн" и заполняйте необходимые графы:

  • 20-значный номер счета заемщика, указанный в кредитном договоре,
  • номер мобильного телефона,
  • ФИО заемщика,
  • сумма платежа,
  • реквизиты карты.


Деньги будут зачислены текущем днем. Платеж осуществляется без комиссии!




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