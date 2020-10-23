Как оплатить кредит через онлайн банк в Промтрансбанке

Как оплатить кредит через онлайн банк в ПромтрансбанкеКредит Промтрансбанк Онлайн оплата
Друзья, в связи с эпидемиологической ситуацией, онлайн - платежи за кредиты снова как никогда актуальны. Вы можете внести обязательный ежемесячный платеж за кредит всего в несколько кликов. Достаточно иметь под рукой компьютер или мобильное устройство.
Заходите на официальном сайте Промтрансбанка в разделе "Оплатить кредит онлайн" и заполняйте необходимые графы:
- 20-значный номер счета заемщика, указанный в кредитном договоре,
- номер мобильного телефона,
- ФИО заемщика,
- сумма платежа,
- реквизиты карты.
Деньги будут зачислены текущем днем. Платеж осуществляется без комиссии!
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