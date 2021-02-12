«Казпочта» предлагает денежные переводы в тенге без комиссии

«Казпочта» предлагает денежные переводы в тенге без комиссииДенежные переводы и платежи АО КБ «ЮНИСТРИМ» Казпочта
В более 3 700 oтделениях «Казпочты» можно отправить денежные переводы Юнистрим в тенге с комиссией 0%. Адресат получит средства в любом сервисном пункте Юнистрим в стране назначения. Валюта выдачи — российские рубли, доллары США, евро или британские фунты.
Сотрудничество «Казпочты» и системы международных денежных переводов Юнистрим началось в 2015 году. Перед партнёрами стояла задача — расширить географию сервиса денежных переводов и обеспечить услугу в шаговой доступности для каждого клиента. Сегодня «Казпочта» располагает самой масштабной в стране сетью обслуживания, которая охватывает всю территорию Казахстана. Жители крупных городов могут существенно экономить время и при визите в почтовое отделение решить сразу несколько задач — получить или отправить посылку, оплатить счета, совершить денежный перевод.
Большое значение имеет партнёрство Юнистрим и «Казпочты» для сельской местности, где уровень доступности интернета и развития онлайн-сервисов не очень высок. Здесь проживает около 70% клиентов почтового оператора. «В последние годы особенно интенсивен рост денежных переводов через почтовые отделения. Это востребованная услуга, на которую спрос растёт повсеместно. Нашим клиентам удобно совершать денежные переводы в почтовых отделениях рядом с работой или у дома. Поэтому сделать услугу максимально доступной для клиентa, где бы он ни проживал — одна из наших главных задач», — комментирует директор департамента финансово-карточного бизнеса АО "Казпочта" Алина Джанкулова.
Главные направления переводов из Казахстана — Россия, Кыргызстан, Узбекистан и другие страны СНГ. С каждым годом финансовый поток увеличивается: в 2017 году было переведено за границу 496,5 млрд, в 2018-м — 601,8 млрд, а в 2019-м — 655,2 млрд. Объем денежных переводов из Казахстана по итогам 2020 года составил 787,7 млрд тенге ($1,8 млрд), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 20%.
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