Кредит для пенсионеров «Удачный» от ПромТрансБанка



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ПромТрансБанк
Банк ПромТрансБанк ценит жизненный опыт и трудовые достижения старшего поколения и всегда предлагает выгодные условия по кредитам и вкладам для пенсионеров.

И снова для представителей старшего поколения мы проводим традиционную акцию – «Встречай весну с подарками от ПромТрансБанка». В рамках акции в период с 1 февраля до 30 апреля 2019 года мы предлагаем всем пенсионерам воспользоваться кредитом «У дачный» и участвовать каждую неделю в розыгрыше подарков.

Подарки будут особенно полезны в предстоящий весенне-летний период – это и мотоблоки, и теплицы, и инструменты, без которых не обойтись.

Каждый пенсионер получит в подарок семена*.

Минимальная сумма кредита составляет 30 000 рублей, а максимальная – теперь увеличена до 300 000 рублей.

Срок кредита - до 60 месяцев.

Залог и поручительство для получения такого кредита не требуются.

ПромТрансБанк предоставляет кредиты как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Для оформления кредитного договора достаточно предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.

* При наличие в офисах Банка ПромТрансБанка, количество подарков ограничено.

Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону +7 (347) 2-999- 999

Мы рады видеть вас в наших отделениях.



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