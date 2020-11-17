Кредит для самозанятых в рамках реализации государственной программы финансовой поддержки

Кредит для самозанятых в рамках реализации государственной программы финансовой поддержкиЗапсибкомбанк господдержка кредиты бизнесу АО «МСП Банк»
Дочернее общество Корпорации МСП - АО «МСП Банк» запустило кредитный продукт для самозанятых граждан в рамках реализации государственной программы финансовой поддержки.
Кредит для самозанятых – это отличная возможность получить средства на развитие предпринимательской деятельности для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, но применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Основные условия кредита:
- Сумма кредита до 500 тысяч руб. включительно (для заемщиков, срок регистрации которых на дату подачи заявки - от 0 месяцев); от 500 тысяч до 1 млн. руб. (для заемщиков, срок регистрации которых на дату подачи заявки - от 3 месяцев);
- Срок кредитования – до 36 месяцев включительно;
- Ставка по кредиту 7,75% годовых;
- Расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке!
Есть и требования:
- Цель – на развитие предпринимательской деятельности;
- Заемщик – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не являющееся индивидуальным предпринимателем;
- Отсутствие отрицательной кредитной истории;
- Доход от текущей деятельности заемщика должен покрывать расходы на обслуживание и погашение кредита.
Подать заявку на получение кредита можно в 5 шагов на портале АИС НГС .
«Запсибкомбанк традиционно поддерживает инициативы, которые могут быть полезны нашим клиентам. Финансовая поддержка бизнеса остается приоритетным направлением для Запсибкомбанка и мы всегда стараемся проинформировать клиентов о новых возможностях для развития»,– прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.
Узнать подробнее о данном кредите можно по телефону для консультаций и технической поддержки 8 800 30 20 100 или написать на электронную почту msbsupport@mspbank.ru.
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