Кредит «Хочу отдохнуть» от Углеметбанка

Кредит «Хочу отдохнуть» от УглеметбанкаУглеметбанк кредиты условия кредитования
Углеметбанк сделал своим клиентам летнее предложение по кредитованию. Лето – это пора приключений, отдыха и путешествий! А ещё – это время воплощать мечты в реальность!
В период с 5 июня 2019 года по 31 августа 2019 года АО «Углеметбанк» предлагает оформить кредит на выгодных условиях! Уникальность кредитного продукта «Хочу отдохнуть» заключается в возможности отсрочки оплаты основного долга на срок до 3-х месяцев. Вы не будете чувствовать себя стесненным в средствах после отпуска, в течение первых трех месяцев оплате подлежат только проценты за пользование кредитом, а начиная с четвертого месяца, погашение кредита осуществляется равными (аннуитетными) платежами, включающими и проценты, и сумму основного долга.
Кредит предоставляется без комиссий. Досрочный возврат кредита возможен с первого месяца кредитования без взимания каких-либо комиссий.
Условия сезонного кредита «Хочу отдохнуть» такие:
- Валюта кредита - рубли РФ.
- Срок кредитования - 24 месяца.
- Ставка по кредиту - от 12,99% годовых.
- Минимальная сумма кредита - 10 000,00 рублей.
- Максимальная сумма кредита - исходя из доходов заёмщика.
Погашение кредита:
- проценты – ежемесячно,
- основной долг - начиная с четвёртого месяца кредитования в виде аннуитетного платежа.
Откройте летний сезон вместе с Углеметбанком и сделайте свой отдых незабываемым. Подробности о проводимой акции можно узнать по телефону горячей линии 8-800-500-400-3 круглосуточно (звонки по России бесплатно). Заявку на кредит можно оставить в офисах или на сайте Банка.
Источник: Углеметбанк, 05.06.2019
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