Кредит «Хочу отдохнуть» от Углеметбанка



Углеметбанк сделал своим клиентам летнее предложение по кредитованию. Лето – это пора приключений, отдыха и путешествий! А ещё – это время воплощать мечты в реальность!

В период с 5 июня 2019 года по 31 августа 2019 года АО «Углеметбанк» предлагает оформить кредит на выгодных условиях! Уникальность кредитного продукта «Хочу отдохнуть» заключается в возможности отсрочки оплаты основного долга на срок до 3-х месяцев. Вы не будете чувствовать себя стесненным в средствах после отпуска, в течение первых трех месяцев оплате подлежат только проценты за пользование кредитом, а начиная с четвертого месяца, погашение кредита осуществляется равными (аннуитетными) платежами, включающими и проценты, и сумму основного долга.

Кредит предоставляется без комиссий. Досрочный возврат кредита возможен с первого месяца кредитования без взимания каких-либо комиссий.

Условия сезонного кредита «Хочу отдохнуть» такие:
  • Валюта кредита - рубли РФ.
  • Срок кредитования - 24 месяца.
  • Ставка по кредиту - от 12,99% годовых.
  • Минимальная сумма кредита - 10 000,00 рублей.
  • Максимальная сумма кредита - исходя из доходов заёмщика.

Погашение кредита:
  • проценты – ежемесячно,
  • основной долг - начиная с четвёртого месяца кредитования в виде аннуитетного платежа.

Откройте летний сезон вместе с Углеметбанком и сделайте свой отдых незабываемым. Подробности о проводимой акции можно узнать по телефону горячей линии 8-800-500-400-3 круглосуточно (звонки по России бесплатно). Заявку на кредит можно оставить в офисах или на сайте Банка.

Источник: Углеметбанк, 05.06.2019




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