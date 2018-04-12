Кредит "Ипотека 6%" от AKБ «АКТИВ БАНК»Актив Банк льготная ипотека условия кредитования
AKБ «АКТИВ БАНК» предлагает ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика для семей, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или третий ребёнок.
Процентная ставка по ипотеке устанавливается в размере 6% годовых на первые 3 года кредитования при рождении второго ребёнка, и на первые 5 лет кредитования при рождении третьего ребёнка.
При рождении третьего ребёнка в период действия программы семьям, которые уже получают субсидию в связи с рождением второго ребёнка, срок предоставления субсидии будет продлён ещё на пять лет. Если третий ребёнок родился уже после истечения срока предыдущей субсидии, её предоставление возобновится с даты рождения малыша.
То есть, в общей сложности субсидирование ставки будет осуществляться 8 лет. После окончания срока субсидирования процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату подписания кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.
Условия по льготной ипотеке для семей с двумя/ тремя детьми следующие:
- Срок кредитования - до 15 лет.
- Сумма кредита - до 8 000 000 рублей.
- Первоначальный взнос – от 20% от стоимости жилья.
Более подробную информацию о кредите с господдержкой можно получить на сайте АКТИВ БАНКА или по телефонам:
- 8 8342 23 08 70;
- 8 800 30 20 050
Источник: AKБ «АКТИВ БАНК», 09.04.2018
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