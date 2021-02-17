Кредит малому бизнесу без залога на развитие бизнеса предлагает получить Московский Индустриальный банк

Кредит малому бизнесу без залога на развитие бизнеса предлагает получить Московский Индустриальный банкКредит Московский Индустриальный банк кредиты бизнесу
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») запустил новый продукт — кредит «Микро – Лайт» для субъектов малого предпринимательства.
Кредит «Микро – Лайт» может быть выдан на сумму от 500 тыс. до 2 млн руб. (до 5 млн руб. — для действующих клиентов банка). Срок кредита определяется индивидуально, но не может превышать 3-х лет
По кредиту «Микро - Лайт» необходимость предоставления залога отсутствует. Договором предусмотрено поручительство собственника бизнеса и/или супруга (супруги) в том случае, если кредит оформляет индивидуальный предприниматель.
Чтобы воспользоваться программой «Микро – Лайт», достаточно обратиться в любой офис МИнБанка с минимальным пакетом документов. Банк принимает решение в срок от одной недели, используя упрощенную процедуру рассмотрения кредитных заявок.
«Благодаря новой программе кредитования клиенты могут получить оборотное или инвестиционное финансирование на развитие бизнеса по упрощенному процессу с предоставлением минимального пакета документов. Мы надеемся, что программа кредитования «Микро-Лайт» будет способствовать росту бизнеса наших клиентов и станет популярной среди представителей малого бизнеса во всех регионах присутствия ПАО «МИнБанк», — комментирует директор Департамента развития продуктов и процессов ПАО «МИнБанк» Максим Световцев.
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