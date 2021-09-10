Кредит на госзакупки в Банке Акцепт!



Участвуйте в государственных и муниципальных закупках и получайте финансирование от Банка Акцепт до 70% стоимости контракта!

Кредит на исполнение контракта – это удобный способ для победителя торгов получить средства на его выполнение. Это эффективно в случае:

  • если у предприятия недостаточно собственных средств на выполнение обязательств по контракту;
  • если предприятие принимает участие и одерживает победу в нескольких конкурсных процедурах одновременно.


Условия кредитования по финансированию затрат на исполнение государственного или муниципального контракта в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ:

  • процентная ставка составляет 9-11% годовых в зависимости от предоставляемого кредитного продукта;
  • заемщику открывается залоговый счет, реквизиты которого указываются в финансируемом контракте;
  • 90% выручки, поступающей на залоговой счет, списывается на погашение кредита;
  • срок финансируемого контракта до 3 лет;
  • срок кредитования сопоставим со сроком окончания контракта.


Заявку на кредит можно оформить на официальном сайте банка Акцепт.


Более подробную информацию можно узнать у менеджеров банка по телефонам:
г. Новосибирск - 8 (383) 373-69-54, 8 (383) 373-69-53
г. Барнаул - 8 (3852) 200-390, 8 (3852) 200-391
г. Омск - 8 (3812) 53-23-33, 8-908-793-19-85
г. Красноярск - 8 (8391) 216-02-84
г. Москва - 8 (495) 725-39-65, доб. 468




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