Кредит на восстановление предпринимательской деятельности в банке Акцепт

Кредит на восстановление предпринимательской деятельности в банке АкцептКредит Банк «Акцепт» кредиты бизнесу ФОТ 3.0
С 01.11.21 официально возобновляется Программа ФОТ 3.0 (в рамках Постановления Правительства РФ от 27.02.2021 №279), в рамках которой возможно получение кредита на восстановление предпринимательской деятельности на выгодных условиях.
Цель кредита - восстановление предпринимательской деятельности (расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности заемщика).
Кредит предоставляется на срок 18 месяцев по ставке 3% годовых. При этом в течение первых 6 месяцев предоставляется отсрочка по уплате кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заёмщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
Важное условие: сохранение численности работников на уровне не ниже 90%.
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 или на странице.
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