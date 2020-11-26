«Кредит наличными» от Московского Индустриального банка расширяет список партнеров по программе

«Кредит наличными» от Московского Индустриального банка расширяет список партнеров по программеКредит Московский Индустриальный банк потребительский кредит
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») увеличил число компаний-партнеров до 23 000 в рамках программы потребительского кредитования.
В целях развития программы потребительского кредитования МИнБанк расширяет пул компаний, сотрудникам которых доступна возможность получения денежных средств на льготных условиях. Скидка по процентной ставке для сотрудников компаний-партнеров может составлять до 2,2%.
Кредиты предоставляются на сумму от 50 тыс. до 2 млн рублей сроком до 7 лет. Преимуществом программы «Кредит наличными» является привлекательная ставка, которая в ноябре 2020 года была снижена на 0,4-0,7 п.п. Теперь оформить кредит в МИнБанке можно по ставке от 6,5%.
К заемщику – гражданину РФ предъявляются следующие требования: возраст от 22 до 65 лет на дату погашения кредита (для пенсионеров до 75 лет), стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев, регистрация в регионе присутствия банка.
Потребительский кредит в МИнБанке можно взять на любые цели: ремонт жилья, оплату обучения, лечение, покупки или другие потребительские нужды. В текущей непростой ситуации мы решили поддержать сотрудников наших партнеров, предложив им лучшие условия кредитования. Мы гарантируем индивидуальный и технологичный подход - без посещения офиса и сбора объемного пакета документов. Для банка важен каждый заемщик, поэтому условия по кредиту для сотрудников аккредитованных компаний сопоставимы с предложениями для наших зарплатных клиентов и вкладчиков», - отмечает начальник Управления кредитных продуктов Глушенков Алексей.
Уточнить входит ли компания-работодатель в список партнеров и оформить заявку на кредит можно, позвонив с мобильного телефона на короткий номер *7474 (звонок бесплатный) или в любом офисе МИнБанка. Также, клиентам МИнБанка доступна услуга выездного кредитного менеджера.
Полный перечень компаний-партнеров представлен на официальном сайте МИнБанка
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