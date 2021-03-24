Кредит «Пенсионный» снижает проценты через полгода - Кубань Кредит



Банк «Кубань Кредит» ввел в действие новый кредитный продукт «Пенсионный». Его особенность заключается в том, что после шестого платежа размер процентной ставки может быть снижен на 1%.

Предложение распространяется на клиентов, получающих пенсию через Банк «Кубань Кредит». Срок кредитования — до пяти лет. Сумма — от 30 000 до 3 млн рублей. Процентная ставка — от 8,5% годовых.

Ставка будет снижена при условии наличия у клиента договора личного страхования, а также при отсутствии реструктуризации действующих кредитов и просроченных платежей.

Требования к заемщику

  • Гражданство – Российская Федерация
  • Временная или постоянная регистрация на территории присутствия Банка
  • Возраст заемщика – до 70 лет на момент окончания срока кредитования
  • Показатель долговой нагрузки (рассчитывается согласно Указанию Банка России N 4892-У) ? 0,7


Подробную информацию можно получить в офисах Банка «Кубань Кредит», здесь и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).




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