Кредит участнику внешнеэкономической деятельности от Примсоцбанка

Кредит участнику внешнеэкономической деятельности от ПримсоцбанкаКредит Примсоцбанк кредиты бизнесу
Вадим Афонин рассказал, какой вид кредита выбрать участнику внешнеэкономической деятельности
Об основных отличиях и преимуществах "классического" кредитования и ВЭД-овердрафта рассказал директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" в Омске Вадим Афонин.
– Вадим Егорович, чем отличается ВЭД-овердрафт от обычного кредита на пополнение оборотных средств?
– Во-первых, для подачи заявки на ВЭД-овердрафт требуется меньший пакет документов – нужны фактически только анкета клиента и его налоговая отчетность. Во-вторых, срок принятия решения по заявке на такой кредит – всего один день с момента предоставления пакета документов. В-третьих, отличается обеспечение кредита – сумма овердрафта в размере до 3 000 000 рублей может быть согласована без предоставления клиентом залогового обеспечения.
– Что банк изучает при кредитовании бизнеса и какие требования предъявляются к заемщикам?
– ВЭД-овердрафт – это выделенный в линейке кредитов продукт для действующих и потенциальных клиентов банка-участников ВЭД, поэтому есть требование по обслуживанию валютных контрактов клиента в банке либо перевод (открытие) валютных контрактов в банке в течение одного месяца с момента открытия лимита ВЭД-овердрафта. Заявку подать могут как экспортеры, так и импортеры. Ко всем компаниям есть требования по сроку деятельности, который должен составлять не менее девяти месяцев, из них не менее шести клиент должен осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Также мы проверяем качество кредитной истории клиента.
– Как происходит выдача кредита?
– При принятии положительного решения по заявке на овердрафт между клиентом и банком подписывается соглашение о кредитовании рублевого счета заемщика. В зависимости от суммы согласованной заявки к счету открывается лимит, который может быть использован при недостаточности собственных средств на счете.
– Как можно использовать открытый овердрафт?
– За счет открытого лимита клиент может рассчитываться с поставщиками, платить заработную плату, приобретать валюту и осуществлять другие текущие платежи. Период кредитования составляет 60 дней – за этот период клиент должен погасить задолженность по овердрафту полностью, уже на следующий день сможет воспользоваться открытым лимитом снова на срок до 60 дней. Если у вас достаточно собственных средств и вы не используете овердрафт в какой-то период, то плата за пользование овердрафтом в этот период не взимается. Получить консультацию вы можете по телефону 8(3812)533-733.
Справка: ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивостоке. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.
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