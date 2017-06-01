Кредит Урал Банк снизил процентные ставки по ряду кредитов населению



Кредит Урал Банк для родного города улучшил условия кредитования по востребованным кредитным программам. Так, с 29 мая снижены процентные ставки по потребительским и автокредитам, программам рефинансирования кредитов, выданных другими банками.

Кроме того, более привлекательными стали условия по автокредитам. Сегодня в Банке «КУБ» (АО) действует широкая линейка программ автокредитования: кредиты на приобретение новых автомобилей и с пробегом, заем в рамках государственной программы льготного субсидирования автокредитов, специализированная программа «LADA Finance», реализуемая совместно с ПАО «АВТОВАЗ». Минимальная ставка по автокредиту в Кредит Урал Банке составляет 8,08% годовых.

А для заемщиков пенсионного возраста продолжает действовать акция по кредиту «уДАЧНОЕ предложение» (по 15.06.2017г.).

Оформить кредит в Кредит Урал Банке может любой житель г.Магнитогорска и близлежащих районов, в том числе не перечисляющий доход в Банк.

Подробную информацию можно получить по телефону Контакт-центра (3519)248-933, на сайте Банка или в отделениях города.

Источник: Кредит Урал Банк, 31.05.2017



Материалы по теме