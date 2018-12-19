Кредит «Время чудес» от Углеметбанка к новому году!Углеметбанк кредиты
Накануне Нового года в АО «Углеметбанк» традиционно начинается «Время чудес»! Воплотить мечты в реальность теперь можно с помощью кредита на выгодных условиях:
- Валюта кредита - рубли РФ.
- Срок кредитования - 24 месяца.
- Ставка по кредиту - от 13,25 % годовых.
- Минимальная сумма кредита - 10 000 рублей.
- Максимальная сумма кредита - исходя из подтвержденных доходов Заемщика.
- Кредит оформляется - без обеспечения.
- Есть возможность отсрочки по уплате основного долга на 3 месяца.
Банк предлагает восполоваться преимуществами кредита и получить возможность осуществить собственные желания или мечты своих близких к Новому году!
Подробности о порядке оформления кредита можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-500-400-3 круглосуточно (звонки по России бесплатно). А рассчитать кредит и оформить заявку на кредит можно на сайте или в офисах АО «Углеметбанк».
Источник: Углеметбанк, 17.12.2018
Материалы по теме