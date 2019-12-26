Кредитная акция от банка «АГРОПРОМКРЕДИТ»Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» акция кредиты потребительские кредиты
В период с 25.12.2019 до 01.04.2020 Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» проводит праздничную акцию по кредитованию физических лиц. Кредит предоставляется в рамках Тарифного плана «Универсальный» с учетом следующих изменений на период акции:
Максимальная сумма кредита - 500 000 рублей
Размер (интервал) процентной ставки, % годовых: от 11,0% до 15,5%
Итоговая сумма кредита и итоговый размер процентной ставки для каждого конкретного заемщика определяются АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» индивидуально, в зависимости от финансового состояния, платежеспособности и категории заемщика. При этом установленный по итогам оценки для конкретного заемщика размер процентной ставки снижается на 0,25% годовых при условии оформления заемщиком на момент получения кредита полиса добровольного страхования жизни и утраты трудоспособности в Банке (возраст заемщика при страховании не более 65 лет (не включая) на дату окончания срока страхования).
Допускается увеличение максимальной суммы кредита до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей включительно (без обязательного предоставления Созаемщика и залога) для всех категорий клиентов, предусмотренных ТП «Универсальный» при условии принятия Банком соответствующего решения. При этом Банк может принять решение о необходимости дополнительного обеспечения по кредиту в виде залога движимого или недвижимого имущества, а также поручительства физического/юридического лица или вовлечения в сделку Созаемщика. Итоговая сумма кредита определяется на основании расчета платежеспособности заемщика(ов), но не более установленных выше ограничений.
Для кредитов на рефинансирование на срок от 37 до 60 (84)5 месяцев включительно применяется единая процентная ставка 12,0% годовых. При этом размер процентной ставки снижается на 0,25% годовых при условии оформления заемщиком на момент получения кредита полиса добровольного страхования жизни и утраты трудоспособности в Банке (возраст заемщика при страховании не более 65 лет (не включая) на дату окончания срока страхования).
Срок кредитования до 84 месяцев (включительно) допускается для Заемщика подтвержденный ежемесячный чистый доход которого составляет более 40 000 рублей (для Курганского филиала Банка более 35 000 рублей).
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