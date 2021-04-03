Кредитная карта Челиндбанка: новые категории повышенного кэшбэка

Кредитная карта Челиндбанка: новые категории повышенного кэшбэкаVISA кредитная карта ЧЕЛИНДБАНК Кэшбэк
Кэшбэк 5% за покупки по кредитной карте в магазинах садоводческих товаров.
В преддверии дачного сезона Челиндбанк предлагает своим клиентам повышенный кэшбэк по кредитной карте за покупки в категории «садовые принадлежности». Акция действует с 1 апреля по 11 июня 2021 года.
Кредитная карта выдается и обслуживается бесплатно. Помимо сезонного предложения, начисляется регулярный кэшбэк за покупки в категориях:
- 5% – общественный транспорт и такси;
- 2% – аптеки, медицинские центры, спорттовары;
- 1% – другие покупки.
Льготный период по кредитной карте составляет до 55 дней. Кэшбэк начисляется рублями в конце расчетного периода и может быть потрачен на дальнейшие покупки.
Узнать подробные условия и заказать консультацию можно на сайте.
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