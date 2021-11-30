Кредитование бизнеса в 2021 году набирает обороты

Кредитование бизнеса в 2021 году набирает оборотыКредит КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» кредиты бизнесу Малое и среднее предпринимательство (МСП)
В первом полугодии 2021 года кредитование МСП показывает высокий прирост: всего российскими банками выдано кредитов на 4,76 трлн. руб, что на 46% больше, чем за полгода 2020 года. Такой рост объясняется частичным восстановлением предпринимательской активности.
Анализ рынка льготного кредитования показывает следующую статистику использования МСП денежных средств:
- компании, оказывающие услуги по ремонту авто, и торговля — 37,6%;
- продажа, сдача недвижимости в аренду — 13,7%;
- обрабатывающие производства — 12,8%;
- строительство — 9,5%.
Пандемия коронавируса внесла свою корректировку в распределение затрат МСП. В процентном отношении от общего количества взятые кредиты бизнесмены тратили следующим образом:
- 30% оплачивали комплектующие, услуги, товары;
- 18% выплачивали заработную плату своим работникам;
- 11% направляли средства на расширение линейки выпускаемой продукции;
- 7% тратили деньги на оплату аренды помещений;
- 7% направляли средства на расширение производственных площадей;
- 5% платили за автоматизацию уже налаженных до пандемии производственных процессов.
Согласно данным Центробанка на территории Тюменской области за 6 месяцев 2021 года увеличился объем выданных кредитов юридическим лицам на 49 %, в т.ч. субъектам МСП на 33 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего объема выданных кредитов юридическим лицам и ИП (416,9 млрд руб.) субъектам МСП предоставлено 86,3 млрд руб.
Весь 2021 год МинЭкономРазвития РФ предоставляет субсидии кредитным организациям в рамках реализации Программы льготного кредитования МСП № 1764, согласно которой бизнес из приоритетных отраслей может получить кредиты по ставке, не превышающей ключевую ставку ЦБ, увеличенную на 2,75 %.
Понимая всю важность развития экономики страны, по Программе 1764 работает и «СТРОЙЛЕСБАНК». Можно получить профессиональную консультацию по вопросам, касающимся льготного кредитования. Опытные сотрудники банка помогут быстро подготовить пакет соответствующих документов, необходимых для получения МСП льготного кредита по хорошим ставкам.
Подробную информацию по кредитованию можно получить в офисе банка на ул. Республики, д. 65, либо на сайте банка.
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