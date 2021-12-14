Кредиты малому бизнесу по льготной ставке - реально в ПТБ

Кредиты малому бизнесу по льготной ставке - реально в ПТБКредит Промтрансбанк кредиты бизнесу льготное кредитование
Время – деньги, особенно если вы владелец малого бизнеса. Каждый день промедления может негативно отразиться на деле всей вашей жизни. За 28 лет работы с малым бизнесом Банк ПТБ знает, что нужно именно вам. Поэтому предлагаем оптимальные решения по кредитованию по низкой ставке 9,95 % годовых. Мы приглашаем к сотрудничеству предпринимателей Башкирии. Льготные ставки от 9,95 %, рассмотрение и выдача за 3 рабочих дня, персональные предложения – все это в Банке ПТБ.
В ПТБ работает государственная программа льготного кредитования бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Основные параметры:
- ставки по кредитам от 9,95 % годовых,
- минимальная сумма кредита - 500 000 рублей,
- максимальный срок кредита – 5 лет,
- возможно рефинансирование кредитов других банков.
Для оформления заявок на получение кредитов по кредитным программам или рефинансирования кредитов другого банка подайте on-line заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Отделения ПТБ расположены практически в каждом городе республики, также имеется возможность оставить онлайн-заявку на участие в данной программе на сайте Банка ПТБ. Подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2-999- 999.А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Мы рады видеть Вас в наших отделениях.
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