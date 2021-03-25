«Кубань Кредит» присоединился к госпрограмме льготного кредитования бизнеса под 3%Кредит Банк "Кубань Кредит" кредиты бизнесу ФОТ 3.0
Банк «Кубань Кредит» и Министерство экономического развития РФ заключили соглашение о сотрудничестве по государственной программе льготного кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 (Фонд оплаты труда).
Кредиты по льготной ставке 3% годовых (Постановление Правительства РФ № 279 от 27 февраля 2021 года) будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ведут деятельность в отраслях, нуждающихся в дополнительной поддержке, а также некоммерческим организациям, ранее получившим кредиты на возобновление деятельности (Постановление Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года).
Кредит необходимо оформить до 1 июля 2021 года. Срок кредитования — до 12 месяцев. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно до момента погашения кредита.
Займы по программе ФОТ 3.0 можно использовать на любые цели в рамках предпринимательской деятельности, в том числе на выплату зарплаты и погашение кредитов. Запрещено тратить кредитные средства на выплату дивидендов, выкуп собственных акций или долей в уставном капитале, благотворительность.
В течение срока действия договора заемщик должен сохранить не менее 90% численности персонала, зафиксированной на дату внесения Банком сведений о заявке клиента на специальном информационном ресурсе Федеральной налоговой службы.
Установленный лимит кредитования для КБ «Кубань Кредит» составляет 1 млрд рублей. Банк уже ведет прием заявок на льготные займы по программе ФОТ 3.0.
Также в стадии подписания находится договор с ВЭБ.РФ, который позволит покрыть поручительством Государственной корпорации 75% от суммы льготного кредита.
«Включение Банка в список участников программы ФОТ 3.0 говорит о высокой оценке работы КБ «Кубань Кредит» в плане поддержки регионального бизнеса, пострадавшего в период пандемии, — подчеркнул заместитель председателя Правления Банка Александр Калинич. — Уверен, что новые меры окажут существенное влияние на полное восстановление бизнес-активности и развитие экономики в южных регионах».
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