«Кубань Кредит» продлил льготное кредитование бизнеса под поручительство ВЭБ.РФ



Банку «Кубань Кредит» увеличен лимит поручительства госкорпорации ВЭБ.РФ для льготного кредитования бизнеса.

Кредиты на возобновление деятельности предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года и предназначены предприятиям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от коронавирусной пандемии.

Первый заем под поручительство ВЭБ.РФ был выдан Банком 9 июня 2020 года. Всего за период с 1 июня по 1 ноября по программе было оформлено 112 договоров на сумму порядка 320 млн рублей. Из них 52 договора на сумму 59,1 млн рублей — с индивидуальными предпринимателями.

В сегменте микропредприятий и малого бизнеса заключено 50 договоров на сумму 135 млн рублей, сегменте среднего бизнеса — три договора на 28,5 млн рублей. Еще семь соглашений общей суммой свыше 96 млн рублей было подписано с крупными предприятиями.

Поручительство Государственной корпорации ВЭБ.РФ покрывает 85% от суммы основного долга и отнесенных к ней процентов. Благодаря этому новые клиенты Банка получают кредиты более оперативно и без оформления залогового обеспечения.

Увеличенный лимит даст возможность распространить поручительство госкорпорации еще на 35 действующих кредитов общим объемом 114 млн рублей. Это позволит покрыть риски по необеспеченным займам и перераспределить залоговое обеспечение на другие, в том числе вновь выдаваемые ссуды.

Подробно о программах льготного кредитования бизнеса можно узнать в дополнительных офисах КБ «Кубань Кредит», на официальном сайте и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).




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