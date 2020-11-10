«Кубань Кредит» продлил льготное кредитование бизнеса под поручительство ВЭБ.РФ

«Кубань Кредит» продлил льготное кредитование бизнеса под поручительство ВЭБ.РФКредит Банк "Кубань Кредит" кредиты бизнесу ВЭБ.РФ льготное кредитование
Банку «Кубань Кредит» увеличен лимит поручительства госкорпорации ВЭБ.РФ для льготного кредитования бизнеса.
Кредиты на возобновление деятельности предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года и предназначены предприятиям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от коронавирусной пандемии.
Первый заем под поручительство ВЭБ.РФ был выдан Банком 9 июня 2020 года. Всего за период с 1 июня по 1 ноября по программе было оформлено 112 договоров на сумму порядка 320 млн рублей. Из них 52 договора на сумму 59,1 млн рублей — с индивидуальными предпринимателями.
В сегменте микропредприятий и малого бизнеса заключено 50 договоров на сумму 135 млн рублей, сегменте среднего бизнеса — три договора на 28,5 млн рублей. Еще семь соглашений общей суммой свыше 96 млн рублей было подписано с крупными предприятиями.
Поручительство Государственной корпорации ВЭБ.РФ покрывает 85% от суммы основного долга и отнесенных к ней процентов. Благодаря этому новые клиенты Банка получают кредиты более оперативно и без оформления залогового обеспечения.
Увеличенный лимит даст возможность распространить поручительство госкорпорации еще на 35 действующих кредитов общим объемом 114 млн рублей. Это позволит покрыть риски по необеспеченным займам и перераспределить залоговое обеспечение на другие, в том числе вновь выдаваемые ссуды.
Подробно о программах льготного кредитования бизнеса можно узнать в дополнительных офисах КБ «Кубань Кредит», на официальном сайте и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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