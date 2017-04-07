Летний отдых с кредитной картой «Вятка Банк»!«Вятка Банк» кредитная карта условия кредитования
Весна в разгаре, а значит, самое подходящее время спланировать летний отдых. Самые блестящие планы поможет реализовать кредит по карте «Вятка Банк».
Решение по кредиту принимается в считанные дни, а условия кредитования следующие:
- Сумма кредита по карте - до 500 000 рублей.
- Сумма кредита по карте - до 100 000 рублей - предоставляется без обеспечения.
- Низкая процентная ставка - от 14% годовых.
- Льготный период кредитования - до 55 дней.
Льготным периодом можно пользоваться неоднократно. Например, если вы совершили покупку 1-го числа, а вернули деньги до 25-го числа следующего месяца, то вы не переплачиваете ни копейки. Особенно выгодно это в период распродаж, когда нужный товар можно купить «здесь и сейчас» с хорошей скидкой – и вернуть деньги в удобное время без переплаты.
Кроме того, с кредитной картой «Вятка Банк» удобно выезжать за границу. Средства на карте не нужно декларировать, при покупке деньги автоматически конвертируются в валюту той страны, где вы отдыхаете.
Главное преимущество кредитных карт – с ними у вас всегда под рукой есть средства на неотложные нужды. Кредит по карте вы оформляете один раз, а кредитными средствами можете пользоваться неоднократно, при этом не нужно каждый раз собирать пакет документов, обращаться в банк и ждать решения. Карта – ваш «запасной» кошелек, который поможет покрыть непредвиденные или незапланированные расходы. Эти возможности ценят и все больше клиентов пользуются ими.
Для оформления карты необходимо подойти в любой офис банка и предоставить документы: паспорт, СНИЛС и справку о доходах по форме 2-НДФЛ или форме банка за последние 4 месяца. Клиентам, получающим зарплату на карты «Вятка Банка», подтверждение дохода не требуется. Подробную информацию о кредитовании частных вы можете узнать в любом офисе банка, на сайте банка или по телефону 8-800-1001-777.
Источник: ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), 06 апреля 2017
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