Льготное кредитование бизнеса в Челиндбанке

Льготное кредитование бизнеса в ЧелиндбанкеКредит ЧЕЛИНДБАНК льготное кредитование
Челиндбанк стал уполномоченным банком по предоставлению льготных кредитов в рамках поддержки отрасли отечественной IT-продукции.
Предприятия, планирующие внедрение российских IT-разработок, могут обратиться в Челиндбанк для получения льготных кредитов.
Основные условия льготного кредитования:
- цель кредита – внедрение отечественных продуктов, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения, сервисов и решений, созданных на базе цифровых технологий РФ;
- объем кредита – от 5 млн руб.;
- ставка – до 5 % годовых;
- период субсидирования – не позднее даты завершения федерального проекта "Цифровые технологии" – 31.12.2024 г.
С полной информацией о требованиях к заемщику, проекту, условиям предоставления можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ № 1598 от 05.12.2019 г., а также при обращении в кредитное подразделение Челиндбанка.
Для реализации планов по цифровизации вашего предприятия с помощью льготного кредитования от Челиндбанка, вы можете обратиться в ближайший дополнительный офис ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".
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