Льготные кредиты от «Хлынова» сохранили 15000 рабочих мест

Льготные кредиты от «Хлынова» сохранили 15000 рабочих местКредит господдержка АО КБ «Хлынов» кредиты бизнесу ФОТ 3.0
Напомним, весной прошлого года была запущена программа ФОТ 3.0, которая проходила в несколько этапов, чтобы помочь предпринимателям выйти из сложившегося кризиса и сохранить рабочие места граждан.
В рамках программы бизнесмены смогли взять кредит с господдержкой на льготных условиях в АО КБ «Хлынов», который является участником данной программы поддержки предпринимательства от Министерства экономического развития.
Грейс-период кредита составляет полгода, после окончания которого предприятие должно погасить заемные средства равными долями по льготной процентной ставке 3% в течение 12 месяцев.
Отметим, что в программу господдержки попали категории бизнеса, признанные пострадавшими, такие как гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Главное условие предоставления кредита на льготных условиях - заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.
Программа действовала до конца 2021 года, в ходе которой АО КБ «Хлынов» выдал льготные кредиты на сумму свыше 0,5 млрд рублей.
«Благодаря выданным кредитам в рамках программ ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 в Приволжском федеральном округе удалось поддержать бизнес и сохранить более 15000 рабочих мест. Таким образом, данные меры поддержки помогли не только бизнесу, но и повысили уровень жизни регионов в целом: люди сохранили свои рабочие места и стабильную оплату труда, - рассказала Наталья Шаверина, начальник управления корпоративного бизнеса АО КБ «Хлынов».
Ознакомиться с действующими корпоративными кредитами можно на официальном сайте банка.
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