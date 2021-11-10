Льготный кредит для бизнеса под 3% предлагает Банк «Кузнецкий»Кредит Банк «Кузнецкий» кредиты бизнесу
Банк «Кузнецкий» вновь присоединился к Государственным мерам поддержки бизнеса, объявленным Правительством РФ с 1 ноября. В рамках 2 этапа Программы ФОТ 3.0, Банк начал принимать заявки и выдавать льготные кредиты бизнесу из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. В их числе – кинотеатры, музеи, фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий. Кроме того, добавились предприятия в сфере допобразования детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, химчистки, стоматологии, парикмахерские и салоны красоты.
Ключевое условие программы – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС. В рамках нового этапа программы ФОТ 3.0 предприниматели смогут получить кредит по ставке 3% годовых с 1 ноября по 30 декабря.
Получить заем до 300 млн рублей можно на 18 месяцев из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Причем первые 6 месяцев можно ничего не платить – ни процентов, ни основного долга, а после, в течение года погашать заем равными долями. Также заемщик не должен быть банкротом на дату заключения кредитного договора, а индивидуальный предприниматель не должен прекратить свою деятельность.
Более подробную информацию о программе можно получить в любом офисе Банка, на сайте kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.
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