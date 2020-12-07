Льготный кредит под 2% на возобновление деятельности в Кировской области

Льготный кредит под 2% на возобновление деятельности в Кировской областиКредит господдержка АО КБ «Хлынов» льготное кредитование
В период карантинных ограничений правительство страны разработало ряд мер поддержки предпринимателей, чей бизнес относится к категории пострадавших отраслей. В частности, предлагались льготные кредиты под 2% на возобновление деятельности.
Основным условием предоставления займа являлось максимальное сохранение штата сотрудников и начисление зарплаты каждому не ниже МРОТ. Для списания половины кредита необходимо сохранить не менее 80%, а для полного списания кредита требовалось сохранить не менее 90% сотрудников.
1 декабря начался период наблюдения. Время, когда предприниматели должны отчитаться о численности штата и уровне зарплат. Правда, у многих до сих пор остались вопросы. В частности требуются попросили разъяснение методики учета работников с неполной занятостью или работающих по договорам ГПХ.
Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева рассказала об изменениях в региональном постановлении. Согласно документу, информацию о численности сотрудников необходимо предоставить до 25 декабря.
Численность сотрудников и размер зарплат будет мониторится по отчетности в пенсионный фонд России.
— Кроме того, решен вопрос по МРОТ: ранее одним из обязательных требований являлась выплата заработной платы сотрудникам не ниже размера МРОТ, новым постановлением предусматривается, что вознаграждение за работу должно производиться по трудовому кодексу. Также уточнены даты проверки, по каким параметрам они будут проводиться. Самое главное, что отправной точкой будет являться информационная система, которую ведет федеральная налоговая служба, а мониторинг будет вестись на основе предоставленных предпринимателями данных, — разъяснила Наталья Кряжева.
По информации банка АО КБ "Хлынов".
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