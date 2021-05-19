МИнБанк обновил условия продукта «Кредит под недвижимость – Лайт»Кредит Залог Московский Индустриальный банк
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») улучшает условия кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса.
ПАО «МИнБанк» пересмотрел условия продукта «Кредит под недвижимость – Лайт» и расширил возможности получения финансирования для компаний МСБ и индивидуальных предпринимателей. Данный продукт позволяет предоставлять кредиты до 50 млн рублей на срок до 8 лет по ставке от 10% годовых под обеспечение в виде залога объектов жилой или коммерческой нежилой недвижимости.
В рамках произведенных изменений размер дисконта по принимаемому обеспечению был снижен до 30% от рыночной стоимости объекта залога без НДС. Также расширен перечень возможных городов расположения объектов залога, добавлен город Новороссийск.
Помимо Новороссийска, объект залога может находиться в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в границах административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации, где открыто структурное подразделение Банка, за исключением республик Северо-Кавказского федерального округа.
«МИнБанк регулярно улучшает условия кредитных продуктов, чтобы сделать их более доступными и удобными для большего числа клиентов. Ожидается, что снижение дисконта по объекту залога в рамках программы «Кредит под недвижимость – Лайт» будет способствовать ускорению роста портфелей подразделений сети и позволит банку укреплять свои позиции в регионах. Мы стремимся предоставить клиентам максимально комфортные, гибкие условия кредитования, чтобы помогать динамично развиваться компаниям МСБ и индивидуальным предпринимателям», — отмечает директор Департамента развития продуктов и процессов МИнБанка Максим Световцев.
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