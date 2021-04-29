МИнБанк продлевает акцию по рефинансированию кредитов до конца мая

МИнБанк продлевает акцию по рефинансированию кредитов до конца маяКредит Московский Индустриальный банк рефинансирование кредитов
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») продлевает акцию по рефинансированию потребительских кредитов до 31 мая 2021г.
До конца весны клиенты МИнБанка могут на выгодных условиях рефинансировать уже имеющийся потребительский кредит другого банка. В зависимости от категории заемщика новая ставка составит 5,9% или 8,8% годовых.
Кредит предоставляется на срок от 13 месяцев до 7 лет. Максимальная сумма составляет 3 млн рублей (для участников зарплатного проекта МИнБанка — 5 млн рублей). Согласно условиям акции, вместе с суммой на рефинансирование кредита можно получить дополнительную денежную сумму, которая может быть направлена на любые потребительские цели клиента (строительство дома, ремонт квартиры, поездка на отдых и т.п.).
«Программа рефинансирования кредитов наличными остаётся одной из самых востребованных у населения, что повлияло на решение Банка запустить в апреле специальную акцию. Предварительные результаты свидетельствуют о высоком интересе к нашему предложению: спрос вырос более чем в 2,5 раза. За время проведения акции в апреле выдачи кредитов увеличились на 165% по сравнению с февралем. Продление сроков предложения позволит ещё большему количеству людей рефинансировать кредит по льготной процентной ставке», — комментирует заместитель руководителя Розничного блока МИнБанка Роман Жуков.
Специальное кредитное предложение распространяется на все регионы присутствия МИнБанка. Подать заявку на рефинансирование и получить подробную информацию об условиях акции можно на официальном сайте банка, по телефону 8 (800) 100-74-74 (с мобильного номера—*7474) или в любом отделении банка.
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