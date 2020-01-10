МИнБанк продлил действие сниженных ставок по кредитам до конца января

МИнБанк продлил действие сниженных ставок по кредитам до конца январяМосковский Индустриальный банк акция кредиты
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») продлевает на месяц акцию по кредитам, в рамках которой ставка снижена на 1% в сравнении с базовыми условиями.
До 31 января 2020 года МИнБанк продлевает акцию по потребительским и ипотечным кредитам со специальными условиями. Минимальная процентная ставка по кредиту наличными устанавливается в размере 8,4%, по ипотеке – 8,1%. Сохраняются условия увеличения максимальной суммы по потребительским кредитам: 3 млн рублей для участников зарплатных проектов и 2 млн рублей для иных категорий заемщиков. Программа распространяется также на программу «Рефинансирование кредитов».
«В преддверии своего дня рождения МИнБанк подготовил специальное предложение по кредитам. За время акции мы наблюдали стабильный постепенный рост спроса на кредиты наличными и ипотеку, объем выдач увеличился. Мы рады сообщить, что приняли решение о продлении акции еще на 1 месяц. Теперь реализовать свои смелые планы и решить жизненные задачи можно и в 2020 году», - комментирует заместитель Председателя Правления МИнБанка Роман Романенко.
Заявку на кредит можно оформить в любом офисе МИнБанка. Сравнить и выбрать предложения банков можно на сайте.
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