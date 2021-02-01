МИнБанк улучшает условия по программам потребительского кредитования

МИнБанк улучшает условия по программам потребительского кредитованияКредит Московский Индустриальный банк потребительские кредиты
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») вводит новые условия по программам потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование».
С 1 февраля 2021 года максимальная сумма кредита для всех участников зарплатных проектов банка составит 5 млн рублей, при этом ставка сохраняется на уровне от 6,5% годовых. Также улучшены условия и для других категорий клиентов — теперь для них максимальная сумма кредита увеличена до 3 млн рублей.
Минимальный размер кредита не изменился и составляет 50 000 рублей, срок кредитования от 1 до 7 лет. Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 22 до 65 лет на дату окончания кредитного договора, имеющие постоянную или временную регистрацию в регионе присутствия банка или на территории соседнего субъекта. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее 3 месяцев.
«Это первое в новом году изменение условий по кредитным программам, и весьма существенное. Ранее мы уже значительно повышали доступность беззалоговых кредитов, заметно снизив процентные ставки и упростив требования к заемщикам. Эти шаги позволили сделать наше предложение одним из самых привлекательных и выгодных на рынке кредитования. Однако, мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем совершенствовать наши программы. Убежден, что наши нововведения помогут еще большему числу клиентов в решении их масштабных задач», - отмечает директор Департамента розничных продуктов и цифрового бизнеса Жуков Роман.
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