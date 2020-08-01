МИнБанк улучшает условия потребительского кредитования

МИнБанк улучшает условия потребительского кредитованияКредит Московский Индустриальный банк потребительский кредит
ПАО «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») повышает доступность потребительских кредитов, упрощая пакет документов для подачи заявки и расширяя список поручителей. Нововведения вступают в силу с 1 августа 2020 года.
Банк отменяет обязательное условие о предоставлении справки по форме 2-НДФЛ при сумме кредита свыше 1,5 млн руб. для основных категорий заемщиков, в том числе пенсионеров, вкладчиков МИнБанка, работников бюджетной сферы. Теперь достаточно предоставить справку, подтверждающую доход в свободной форме или выписку из банка и получить кредит в сумме до 2 млн.руб., сроком до 7 лет. Для клиентов-участников зарплатных проектов сумма кредита не изменяется и составляет 3 млн руб.
С целью получения кредита на нужную сумму клиенты могут привлекать поручителей из числа близких родственников. При расчете платежеспособности может учитываться доход супруга/супруги, родителей, детей (в том числе усыновители и усыновленные), дедушки, бабушки, полнородных и неполнородных братьев и сестёр.
«Либерализации ряда требований к заемщикам и расширение возможностей получения кредита - еще один важный шаг на пути к повышению доступности банковских продуктов и услуг для наших клиентов. Теперь процесс подачи заявки станет значительно быстрее и удобнее как для заемщиков, так и для банка. Важно отметить, что несмотря на все изменения, выгодные условия по продукту в части ставок, сроков и сумм сохранятся», - отмечает заместитель Председателя Правления МИнБанка Роман Романенко.
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