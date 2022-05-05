МКБ предлагает повышенный кешбэк для подготовки к дачному сезону

МКБ предлагает повышенный кешбэк для подготовки к дачному сезонуМосковский Кредитный Банк пенсионерам Кэшбэк пенсионная карта
Московский кредитный банк (МКБ) в рамках специальной акции начислит повышенный кешбэк за совершение покупок по пенсионным картам.
?Банк будет начислять 10% от суммы операций баллами в программе лояльности «МКБ Бонус» за покупки в категории «Товары для дома и дачи» (МСС-коды 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719). Специальная акция действует в период с 1 мая по 30 июня 2022 года. Банк не случайно выбрал эту категорию товаров для повышенного кешбэка: подготовка к дачному сезону набирает оборот, и данный ассортимент наиболее востребован у держателей пенсионных карт МКБ.
?Получить повышенный кешбэк смогут новые и действующие клиенты банка, которые зарегистрированы в программе лояльности «МКБ Бонус». За время проведения акции держатель пенсионной карты «Мудрость» и «Золотая Мир» для зачисления бюджетных средств может получить максимум 2000 баллов, и они начисляются дополнительно к накопленным баллам по обычной программе. Зачисление на счет происходит до 20-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Клиент может конвертировать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме